Continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine a Milano per verificare il rispetto delle normative anti-Covid da parte degli esercizi commerciali. Negli ultimi giorni sono stati adottati venti provvedimenti che hanno portato alla chiusura di diversi bar e negozi.

Chiusi per cinque giorni per bar, pescheria e negozi

In particolare il prefetto Renato Saccone ha disposto la chiusura per la durata di cinque giorni di tre bar, un bar tavola fredda, un bar tavola calda, una pescheria, un esercizio commerciale di alimentari, nove attività di vicinato di alimentari e non alimentari, tre esercizi commerciali al dettaglio e un parrucchiere: tutti oltre alla chiusura dovranno pagare anche una sanzione amministrativa.

Scoperti anche diverse feste abusive

Proseguono le multe da parte delle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle norme anti Covid da parte di numerosi esercizi commerciali di Milano o dell'hinterland. Nel weekend sono stati multati i proprietari di molti ristoranti, bar e pub e sono state scoperte diverse feste abusive.In queste ultime settimane sono state diverse anche le feste abusive scoperte a Milano e dintorni. Negli scorsi giorni, i carabinieri hanno trovato all'interno di un disco pub 35 adulti e 18 minorenni intenti a festeggiare un compleanno. Oltre alla musica da ballo, era stato previsto un servizio di ristorazione al tavolo. Oltre a pagare la multa, il ristorante è stato chiuso per diversi giorni. Anche a Buccinasco e Corsico sono stati scoperti due party: nel primo caso sono state multate nove persone mentre nel secondo sono state sanzionate undici persone.