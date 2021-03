Lo hanno fermato per dei controlli anti Covid, ma vedendolo troppo preoccupato e nervoso hanno deciso di perquisirlo. In questo modo lo hanno trovato con addosso un grammo di hashish. Ulteriori controlli e perquisizioni hanno permesso di trovare altra droga nascosta nel suo appartamento e anche nel suo bar. L'uomo, un barista di 48 anni, è stato arrestato in provincia di Monza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

La droga nascosta nel bagno del bar

Dopo il ritrovamento del grammo di hashish, i militari di Vimercate hanno perquisito l'appartamento del 48enne. Nell'armadio della camera da letto hanno così trovato un pacchetto di cocaina da quaranta grammi. La sostanza doveva essere ancora divisa. Insieme a questa sono stati trovati altri venticinque grammi di hashish. I militari hanno poi proceduto alla perquisizione della sua attività commerciale: qui, nascoste nel bagno, c'erano altri dosi di cocaina. Stando a quanto riportato dai carabinieri, la droga trovata avrebbe fruttato oltre quattromila euro. L'uomo è stato così arrestato.

A Milano un uomo minaccia madre e sorella per avere soldi con i quali comprare la droga

Qualche giorno fa è stato arrestato un altro uomo che avrebbe minacciato la madre e la sorella con un coltello per avere dei soldi da spendere nell'acquisto di alcol e droghe. L'uomo, 35 anni, è stato arrestato a Milano. Le due donne infatti sono riuscite fortunatamente ad avvisare i carabinieri che sono intervenuti nell'appartamento di Gratosoglio dove i tre abitavano. Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato il 35enne in stato di intossicazione. Dopo averlo portato in ospedale e dopo che è stato dimesso, l'uomo è stato portato in carcere. Per lui infatti sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia.