Da lunedì 22 febbraio in Lombardia inizieranno le vaccinazioni anti-Covid per la polizia locale. A darne notizia, attraverso una nota stampa, è l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: "I primi a vaccinarsi – spiega – saranno gli appartenenti al Corpo del Comune di Milano". Il centro vaccinale sarà quello del Policlinico in Fiera. Dopo gli agenti di Milano, toccherà ai corpi degli altri comuni lombardi.

Il 15 febbraio sono iniziate le vaccinazioni per la Protezione civile e le forze dell'ordine

"Nell'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia – afferma l'assessore – gli uomini e le donne della Polizia locale, così come gli appartenenti alle Forze dell'ordine e delle Forze armate, hanno continuato a svolgere un lavoro intenso e costante sul territorio". Da lunedì 15 infatti sono iniziate le vaccinazioni anti Covid per i volontari della protezione civile e per le forze dell'ordine. Per queste categorie le somministrazioni, al momento, si riferiscono al vaccino AstraZeneca: "Si tratta di un passo importante, che rende giustizia a chi, come i volontari lombardi, è stato da subito in prima fila in questa guerra al virus", aveva detto il consulente per il coordinamento del piano vaccinale Covid-19, Guido Bertolaso.

Iniziate anche le somministrazioni per gli over 80

Da ieri invece sono iniziate le somministrazioni per gli over 80. Nella prima giornata sono state 3.832 le persone ultraottantenni vaccinate e 8.843 quelle sotto gli 80 anni. Al momento sono oltre 400mila le persone che hanno prenotato la vaccinazione. L'assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha commentato i dati definendoli "un buon successo" considerato che gli appuntamenti erano stati comunicati un giorno prima tramite sms e telefonata.