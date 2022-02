Non risponde alle telefonate dei figli: anziano trovato morto in casa a Trigolo Un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione di Trigolo, in provincia di Cremona. A scoprire il corpo senza vita dell’uomo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai figli della vittima che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

A cura di Francesco Loiacono

Un anziano è stato trovato morto in casa a Trigolo, in provincia di Cremona. Il dramma, come riportato dal quotidiano "Il Giorno", risale alla serata di martedì 1 febbraio: a scoprire il corpo senza vita dell'uomo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai figli dell'uomo. Questi ultimi lo avevano cercato al telefono, ma senza fortuna: si sono insospettiti e sono andati a vedere perché l'anziano padre, che viveva da solo in casa, non rispondesse. Una volta giunti presso la sua abitazione hanno però trovato la casa chiusa e, non ricevendo risposte dall'interno, si sono allarmati e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Tanti i casi di anziani trovati morti in casa negli ultimi giorni

Per entrare in casa i pompieri hanno dovuto forzare una finestra. Una volta all'interno, hanno scoperto il corpo dell'anziano sul letto: per l'uomo non c'era purtroppo più niente da fare. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore: probabile che l'anziano sia morto nel sonno o che comunque non sia riuscito a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Un destino purtroppo comune ad altri anziani che, negli scorsi giorni, sono deceduti all'interno delle proprie abitazioni: è successo domenica scorsa a Spino D'Adda, dove un 74enne è morto sul colpo a causa di un malore. Ed era successo una settimana fa anche a una coppia di coniugi di Crema, in questo caso due persone più giovani: 66 anni il marito e 65 la moglie. Quest'ultima avrebbe avuto un malore, e il marito sulla sedia a rotelle avrebbe cercato di salvarla, cadendo per terra e morendo poi a sua volta. In questo caso i corpi sono stati trovati a due settimane di distanza dal decesso.