Nevica all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo: il video dei fiocchi che cadono sulla pista di decollo

Le auto innevate nel parcheggio di Orio al Serio (foto di Fanpage.it)

Sono iniziati a cadere su Bergamo i primi fiocchi di neve di questa stagione. Stamattina, venerdì 21 novembre, la neve ha colpito l'intera provincia, compreso l'aeroporto di Orio al Serio, intorno alle 7.

La nevicata del 21 novembre all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo (foto di Fanpage.it)

Come aveva spiegato a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, "il primo assaggio di inverno" è arrivato. Già da martedì scorso le temperature sono iniziate a calare, con le massime che a Milano non oltre i 10 gradi, ma proprio tra ieri e oggi era previsto un inasprimento del freddo. Lo stesso Comune di Bergamo, attraverso il suo sito ufficiale, aveva messo in guardia i cittadini per possibili nevicate anche a bassa quota tra la notte e il primo mattino del 21 novembre. L'invito era quello di "prestare particolare attenzione agli spostamenti" e di tenere "conto delle possibili criticità legate a neve e ghiaccio". Lievi depositi, al momento, si registrano intorno ai 300 metri di quota.

Nella Bergamasca, in particolare nell'Alta Balle Seriana, i primi fiocchi sono caduti già nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, fino a circa 600 metri di quota.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, secondo Arpa Lombardia in serata si potrà assistere a precipitazioni nevose anche a bassa quota in Pianura Padana. Una tregua è attesa per domenica, anche se già tra le notte tra lunedì e martedì tornerà il rischio di altre nevicate sulle pianure del Nord.