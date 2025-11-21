Nevica all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo: il video dei fiocchi che cadono sulla pista di decollo
Sono iniziati a cadere su Bergamo i primi fiocchi di neve di questa stagione. Stamattina, venerdì 21 novembre, la neve ha colpito l'intera provincia, compreso l'aeroporto di Orio al Serio, intorno alle 7.
Come aveva spiegato a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, "il primo assaggio di inverno" è arrivato. Già da martedì scorso le temperature sono iniziate a calare, con le massime che a Milano non oltre i 10 gradi, ma proprio tra ieri e oggi era previsto un inasprimento del freddo. Lo stesso Comune di Bergamo, attraverso il suo sito ufficiale, aveva messo in guardia i cittadini per possibili nevicate anche a bassa quota tra la notte e il primo mattino del 21 novembre. L'invito era quello di "prestare particolare attenzione agli spostamenti" e di tenere "conto delle possibili criticità legate a neve e ghiaccio". Lievi depositi, al momento, si registrano intorno ai 300 metri di quota.
Nella Bergamasca, in particolare nell'Alta Balle Seriana, i primi fiocchi sono caduti già nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, fino a circa 600 metri di quota.
Per quanto riguarda i prossimi giorni, secondo Arpa Lombardia in serata si potrà assistere a precipitazioni nevose anche a bassa quota in Pianura Padana. Una tregua è attesa per domenica, anche se già tra le notte tra lunedì e martedì tornerà il rischio di altre nevicate sulle pianure del Nord.