Piogge e possibili nevicate in arrivo a Milano e in Lombardia: rischio maltempo a Natale, le tendenze meteo

In arrivo, a partire da sabato 20 dicembre, una perturbazione atlantica che porterà pioggia e cielo grigio su Milano e la Lombardia e potrebbe durare fino al Natale.

A Milano e in Lombardia, l'anticiclone sta lasciando il posto a una fase di maltempo, con un'intensa perturbazione atlantica in arrivo questo fine settimana che porterà piogge, un calo delle temperature e nevicate su alcune regioni, dopo una lunga fase di tempo stabile e soleggiato, tipico delle condizioni anticicloniche, con giornate miti ma anche smog in aumento, come spiegato a Fanpage.it da Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "I livelli di inquinamento erano molto alti da giorni, quindi la pioggia di ieri ci voleva proprio per ripulire l'aria".

Dopo l'anticiclone arriva il maltempo: le previsioni dei prossimi giorni

L'anticiclone si sta allontanando in questi giorni. Oggi, mercoledì 17 dicembre, come spiega sempre Galbiati a Fanpage.it: "Assisteremo agli ultimi strascichi con piogge molto deboli in pianura e qualche fiocco di neve sulle zone più orientali delle Alpi e Prealpi. Le condizioni meteorologiche miglioreranno a partire da Ovest. Nel pomeriggio cesserà tutto, resteranno nuvole compatte e cielo coperto. Non tornerà però il sereno in tempi rapidi. Le temperature presentano valori ben sopra lo zero al mattino e sono previsti venti di scirocco che non portano freddo, circa 5-6 gradi al mattino, 10-12 gradi al pomeriggio".

Nella giornata di domani, giovedì 18 dicembre, invece non sono previsti grandi cambiamenti o sbalzi di temperature. Rimane tutto grossomodo invariato. Tuttavia al mattino potrebbe verificarsi banchi di nebbia nella bassa Lombardia e nubi compatte nel Milanese e Alta Lombardia. Condizioni analoghe anche per venerdì 19 e sabato 20 dicembre.

"Al momento – spiega ancora Galbiati – non sono previste altre perturbazioni fino a sabato. Le temperature in settimana rimangono abbastanza miti e leggermente al di sopra della media. Un peggioramento invece è previsto tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre". In quei giorni è prevista un'altra perturbazione atlantica, ma ad oggi è difficile fornire informazioni più dettagliate.

Neve prevista in Lombardia, dove nevicherà

La perturbazione in arrivo porterà anche delle nevicate, ma non a bassa quota, come spiega a Fanpage.it Flavio Galbiati. "È atteso qualche fiocco di neve, ma solo in montagna, intorno ai 1000-1300 metri di altitudine, principalmente su Alpi e Prealpi. Per il resto, a basse quote a Milano e in Lombardia, non è prevista". In particolare si imbiancherà, per esempio, la località prealpina di Triangolo Lariano, compresa tra i due rami del lago di Como, dove sono attese precipitazioni nevose intorno ai 1000-1200 metri. Il manto è spesso debole e instabile, ed c'è il rischio di valanghe spontanee di neve bagnata. Neve prevista anche in Valtellina (Sondrio).

Come sarà il tempo a Natale: le tendenze meteo in Lombardia

Ancora difficile prevedere come sarà il tempo nella settimana di Natale, quella più attesa durante il periodo di feste. In generale, per fare un primo pronostico, Galbiati a Fanpage.it spiega che "Si escludono sicuramente nevicate a bassa quota. Prevista invece molta nuvolisità e qualche caso di pioggia. Scenderà la temperatura di qualche grado rispetto alla settimana precedente, ma non sono previsti casi di gelo. Solo tanta nuvolisità".