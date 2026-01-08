milano
Freddo e gelo a Milano e in Lombardia, raggiunti i meno 8 gradi: ora una breve tregua

Le stazioni meteorologiche di Milano e Monza hanno registrato temperature minime fino ai meno 8 gradi nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2026. Secondo Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, “difficilmente ci saranno ancora valori simili”.
Intervista a Flavio Galbiati
Meteorologo di Meteo Expert
A cura di Enrico Spaccini
Piazza Cordusio a Milano d’inverno (foto da iStock)
Piazza Cordusio a Milano d’inverno (foto da iStock)

Quella appena trascorsa potrebbe essere stata la notte più fredda di questo inverno. Le stazioni meteorologiche installate nel Milanese hanno registrato -5,1 gradi a Cesano Boscone, mentre la temperatura più bassa nella pianura lombarda è stata rilevata a Triuggio, nella provincia di Monza e della Brianza: -8,1 gradi alle 7:30 di questa mattina, giovedì 8 gennaio. "È un freddo a cui non siamo abituati", ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "La media negli ultimi decenni è stata intorno allo zero, ma ancora siamo molto lontani dal record di -14 registrato a Linate negli anni '60. Ora ci attende una breve tregua e difficilmente torneremo ai valori di questi giorni".

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert
Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Oltre ai -8,1 gradi di Triuggio, le stazioni hanno rilevato anche -7,6 gradi a Lesmo, -7,2 gradi a Carnate e -7,1 gradi a Meda. Uscendo dalle province di Milano e Monza, a Mariano Comense (Como) sono stati raggiunti i -7,8 gradi intorno alle 6:30 dell'8 gennaio. "Queste temperature così basse, anche di 7 gradi sotto la media stagionale, sono sintomo del fatto che la massa d'aria artica che si sta abbattendo sull'Italia è molto fredda e il cielo sereno non fa altro che amplificare l'irradiazione dal suolo, quindi si raffredda ulteriormente", ha commentato Galbiati. Oltre alle minime, nella giornata di ieri, mercoledì 7 gennaio, sono rimaste molto basse anche le massime che non hanno mai superato i 3 gradi.

La situazione, però, tenderà a migliorare già dalla giornata di oggi, con la massima che raggiungerà anche i 5 gradi. "Assisteremo a una breve tregua", ha spiegato ancora il meteorologo, "dalla prossima notte ci aspettiamo temperature intorno ai -1 e -2 gradi, non oltre". Il freddo meno intenso è dovuto all'aumento di nuvolosità, che contribuirà a limitare il raffreddamento del suolo: "Domani forse ci sarà qualche nevicata a bassa quota su Alpi e Prealpi", ha aggiunto Galbiati, "e forse da lunedì assisteremo a qualche precipitazione anche sulla pianura".

Immagine
