Le previsioni meteo per Natale e Santo Stefano 2025 a Milano e in Lombardia: piogge, freddo e neve a bassa quota

La pioggia continuerà a cadere a Milano e in Lombardia fino alla mattina di Natale 2025. Come spiegato a Fanpage.it dal meteorologo Flavio Galbiati, un miglioramento è atteso per Santo Stefano.
Intervista a Flavio Galbiati
Meteorologo Meteo Expert
A cura di Enrico Spaccini
Immagine

Si prospetta un Natale freddo e piovoso per chi trascorrerà il 25 dicembre 2025 a Milano, con temperature massime che non saliranno sopra i 10 gradi. Lo ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo per Meteo Expert: "Il ciclone che sta attraversando il Paese in questi giorni condizionerà il meteo in tutta Italia, in particolare nel Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche arriverà proprio a Santo Stefano, mentre la neve cadrà su Alpi e Prealpi anche a bassa quota, fino a 800 metri".

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert
Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Vigilia di Natale all'insegna del maltempo e della bassa pressione: le previsioni per il 24 dicembre

Il ciclone di bassa pressione inizierà a colpire Milano a partire da domani, martedì 23 dicembre. Mentre sulle regioni tirreniche sono attesi anche temporali, venti forti e temperature in calo, in Lombardia cadrà pioggia a intermittenza anche sulla pianura. "La giornata peggiore è attesa per la Vigilia di Natale, quindi mercoledì 24 dicembre", ha dichiarato Galbiati: "Il vento si intensificherà e le piogge saranno più probabili nel corso del tardo pomeriggio e in serata, con la neve che cadrà anche a 800 metri su Alpi e Prealpi".

Ancora maltempo e poi schiarite: che tempo farà a Natale e Santo Stefano

Il maltempo proseguirà nella notte e nella mattinata di Natale, giovedì 25 dicembre, con cielo coperto e piogge anche nel Milanese. "Dovrebbe riaprirsi un po' nel pomeriggio", ha continuato il meteorologo, "in serata dovrebbe smettere di piovere e attenuarsi anche il vento". Le condizioni meteo continueranno a migliorare anche per venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano: le nuvole saranno meno compatte e forse ci sarà anche qualche schiarita. Le temperature resteranno sempre basse, con le massime che non supereranno i 10 gradi: "Non ci aspettiamo gelate però", ha concluso Galbiati, "farà freddo ma sarà quasi sempre nuvoloso".

