Meteo, neve in arrivo anche a bassa quota sull’Italia: quando nevicherà e dove

Pioggia e maltempo caratterizzeranno il tempo tra martedì 16 dicembre mercoledì 17 dicembre con neve attesa fino ai 300 metri sulle Alpi. Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica e dell’irruzione sull’Italia di correnti fredde di origine polare.

Abbondanti nevicate in vista sul nord dell’Italia anche a bassa quota. Dopo un periodo dominato dall'anticiclone con sole e temperature oltre alle medie stagionali, infatti, nelle prossime ore una nuova perturbazione di origine atlantica farà l’ingresso nel Paese portando maltempo diffuso e un calo delle temperature con neve anche a bassissime quote nella prima parte della settimana. Pioggia e maltempo caratterizzeranno le previsioni meteo tra le giornate di martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025 con neve attesa fino ai 300 metri sulle Alpi.

Non sarà però una svolta invernale. Il cambio dello scenario meteorologico infatti non durerà a lungo e la pausa dell'anticiclone con l’arrivo della perturbazione atlantica è destinata a durare poco. Il vortice ciclonico si allontanerà abbastanza rapidamente favorendo un miglioramento delle condizioni meteo già dalla metà della settimana, specialmente nelle regioni del Centro-Sud. Anche le temperature torneranno a valori oltre la norma del periodo a causa dei venti di Scirocco.

Perturbazione atlantica in arrivo: le previsioni meteo di inizio settimana

Le previsioni di inizio settimana indicano l’irruzione sull’Italia di correnti fredde di origine polare in discesa dal Nord Europa che faranno calare improvvisamente le temperature portando neve a bassa quota sulle Alpi occidentali. Tra martedì e mercoledì il maltempo la farà da padrone con cielo molto nuvoloso, rovesci e temporali prima su nord ovest e poi in estensione alle restanti regioni settentrionali e al centro sud. Temporali intensi attesi in particolare su Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio e Umbria ma anche su Campania e Sicilia. Il tempo tenderà però a migliorare dalla sera di mercoledì, inizialmente al centro sud mentre persisteranno piogge e nevicate in quota al nord.

Il tempo sarà in graduale miglioramento da giovedì 18 dicembre quando avremo una giornata con tempo stabile al nord e più variabile al centro sud. Il tempo però rimarrà instabile per tutta la settimana con nuove piogge in vista a partire da venerdì al sud che potrebbero estendersi poi anche al centro nel corso del weekend prossimo.

Nevicate sull'Italia, dove è prevista neve anche a bassa quota

La doppia azione della perturbazione atlantica e dell’aria gelida polare farà cadere la neve anche a bassissima quota sulle Alpi e Prealpi occidentali. Nel dettaglio, nevicherà abbondantemente martedì sul Nord-Ovest fino a quote di 600-800 metri che in Piemonte scenderanno ulteriormente a 300 metri. Accumuli di oltre 30-40 centimetri attesi in particolare sulle province di Cuneo e Asti. Si sale oltre i 1000 metri per la neve in Lombardia e oltre i duemila sulle vette centrali appenniniche in Abruzzo. La quota neve si alzerà però già da mercoledì dove i fiocchi cadranno sulle aree alpine oltre i 1200 metri di quota.