Nel varesotto un movimento di estrema destra annuncia la “pasta tricolore” per il 25 luglio in memoria del fascismo

Un movimento neofascista con sede ad Azzate (Varese) ha annunciato di voler organizzare per il 25 luglio un ritrovo a base di pasta “per tutti gli italiani che non rinnegarono il fascismo”, in risposta agli eventi organizzati da Anpi in memoria dei fratelli Cervi.

Do.Ra., un movimento di matrice neofascista e neonazista con sede ad Azzate (in provincia di Varese) ha annunciato di voler organizzare un ritrovo a base di "pastasciutta fascista" in contrapposizione alle celebrazioni per la pastasciutta antifascista che Anpi sta organizzando in tutta Italia in ricordo dei fratelli Cervi.

Ogni anno l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia organizza per il 25 luglio eventi in tutto il Paese in memoria della pastasciutta con burro e parmigiano che nello stesso giorno del 1943 i fratelli Cervi offrirono alla comunità per festeggiare l’arresto di Mussolini, prima di essere fucilati dai fascisti a Reggio Emilia.

Il leader del movimento di estrema destra, Alessandro Limido (già indagato insieme agli altri vertici per apologia del fascismo e istigazione all'odio razziale) ha annunciato di voler tenere nella sue sede di Azzate un evento in opposizione a quelli di Anpi. "Qui domani terremo la nostra pastasciutatta Tricolore – ha detto Limido – per tutti gli italiani che non rinnegarono il fascismo. Il 25 luglio commemora anche la caduta di Mussolini nel 1943".

Il caso è stato commentato da Sofia Mason, portavoce del comitato Rosa Parks, di Varese Possibile: "Ennesima provocazione, ennesimo sfregio alla Costituzione Italiana – ha detto – Ennesimo evento che viene tollerato da questura e prefettura, che sono tanto solerti nell'identificazione di chi difende la Costituzione Italiana mentre su questi eventi, che per stessa ammissione degli organizzatori sono una palese ricostruzione del disciolto partito nazionale fascista, rimangono inermi e silenti".