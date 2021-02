Una somma considerevole, oltre 70mila euro, nascosta all'interno di alcuni pacchi di pasta. È la scoperta fatta dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai militari della guardia di finanza all’aeroporto di Milano-Malpensa. I soldi sono stati trovati nell'ambito di un controllo a una passeggera che era in partenza per Istanbul, con destinazione finale Lagos, in Nigeria. Il personale addetto ai controlli ha chiesto alla passeggera se trasportasse con sé denaro e altri titoli: la donna, una cittadina nigeriana residente in Italia, ha risposto dicendo di avere con sé meno di diecimila euro, la massima somma trasportabile secondo la legge.

I finanzieri hanno sequestrato oltre 30mila euro alla passeggera

Qualcosa deve però aver fatto insospettire gli addetti ai controlli, che non convinti della veridicità dell'affermazione hanno esteso il controllo anche ai bagagli da stiva della donna, che erano già stati imbarcati. Ed è stato proprio nelle valigie che i funzionari dell'Agenzia delle dogane e i finanzieri hanno scoperto alcuni pacchi di pasta, che in apparenza sembravano integri. All'interno, in realtà, anziché maccheroni e altri formati di pasta c'erano oltre 60mila euro in contanti. La donna ha detto che si trattava dei soldi di alcuni suoi amici, senza riferire altri dettagli. I funzionari, inflessibili, hanno proceduto come prevede la legge (nello specifico il Decreto legislativo 195/08) al sequestro amministrativo della metà dell'eccedenza di valuta non dichiarata: oltre 30mila euro la somma trattenuta in aeroporto alla passeggera, poi imbarcatasi decisamente più "leggera" per il suo viaggio.