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In ospedale per problemi di udito, lo dimettono consigliandogli di “non bere alcol”: risarcito con 70mila euro

Il Tribunale ha emesso una sentenza che obbliga l’ospedale di Pavia a risarcire con 70mila euro un 47enne che si era recato in ospedale con forti dolori di udito a cui il medico gli avrebbe consigliato “riposo e niente alcol”. L’uomo è rimasto mezzo sordo.
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A cura di Francesca Caporello
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"Riposo e astensione dall'alcol", è quanto un medico avrebbe detto a un paziente, un uomo di 47 anni, che era giunto in ambulanza in ospedale a Pavia accusando un forte dolore alle orecchie e problemi di udito, oltre che nausea e vertigini. L'uomo, sarebbe stato dimesso senza essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, e successivamente il suo problema è degenerato al punto da perdere il 30% delle capacità uditive e rimanendo così parzialmente sordo.

I fatti si sono verificati a maggio 2022, e oggi il Tribunale di Pavia – con una sentenza emessa dalla giudice Simona Caterbi – dopo aver esaminato la documentazione medica e clinica dell'uomo, ha stabilito che l'ospedale debba risarcire il 47enne con 70mila euro, incluse le spese legali.

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Secondo quanto si apprende, l'uomo dopo la prima visita in ospedale in cui gli sarebbe stato consigliato, appunto, "riposo" e "astensione dall'alcol", avrebbe continuato ad accusare dolore anche nei giorni successivi, tanto da decidere di sottoporsi a un controllo da un altro specialista. Solo in questo caso gli sarebbe stata diagnosticata una "ipoacusia neurosensoriale sinistra" aggravata dall'inizio tardivo della terapia farmacologica.

E successivamente, altri medici, avrebbero confermato una menomazione uditiva permanente, legata ad acufeni e vertigini ricorrenti. Adesso l'uomo dovrà anche utilizzare apparecchi acustici per la perdita parziale della capacità uditiva.

"Tutto ciò si sarebbe potuto verificare in ospedale con test semplici (Weber) o mediante audiometria, ma non fu eseguito alcun esame audiometrico in urgenza, né fu impostata terapia o un percorso di approfondimento immediato", si legge nella sentenza del Tribunale. La giudice è convinta che i mancati approfondimenti e accertamenti medici abbiano contribuito a provocare problemi definitivi all'udito del paziente.

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