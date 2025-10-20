Minaccia la ex con un video: “Questa pistola è per te”. Arrestato 35enne, in casa anche cocaina

Un uomo avrebbe inviato alla ex un video in cui diceva “Io sono la mafia albanese e questa è per te”, mostrando una pistola. Dopo la denuncia è scattata la perquisizione: oltre all’arma, trovati 30 grammi di cocaina. Oggi il processo per direttissima.

Immagine di repertorio

La relazione tra i due era finita, ma l'uomo non l'aveva mai accettato. È questa la ragione che avrebbe spinto un 35enne di Brescia a inviare un video alla ex ragazza minacciandola con una pistola in mano. Dopo la denuncia della giovane, gli agenti della polizia hanno perquisito la casa dell'aggressore. Nell'abitazione è stata trovata l'arma utilizzata e oltre 30 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato nel weekend e nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre, si svolgerà il processo per direttissima.

La ricostruzione dei fatti

Protagonista della vicenda del Bresciano è un 35enne di nazionalità albanese che, ormai da tempo, avrebbe tormentato la ragazza con cui aveva avuto una relazione. Stando a quanto emerso, la donna, sua coetanea, aveva scoperto che l'uomo aveva già avuto una moglie e dei figli. Svelato il segreto, lei aveva deciso interrompere la relazione, decisione mai accettata dall'uomo. Per questo motivo avrebbe cominciato a minacciarla. In un video inviato tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre, avrebbe impugnato una pistola e avrebbe aggiunto: "Io sono la mafia albanese e questa è per te".

Già la sera prima della denuncia, la donna avrebbe chiamato le forze dell'ordine che, quando sono arrivate, non avrebbero trovato l'uomo. Dalla mattina di sabato 18, la giovane ha continuato a presentarsi in Questura per denunciare i comportamenti dell'ex compagno. Gli agenti della squadra mobile, supportati dal pubblico ministero, si sono presentati nella casa del 35enne per una perquisizione: oltre alla pistola (una scacciacani senza tappo rosso) utilizzata nel video, sono stati trovati più di 30 grammi di cocaina.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e indagato per stalking e minacce. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, comparirà davanti al giudice, mentre la 35enne resta sotto protezione.