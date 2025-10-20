Picchia e minaccia l’ex fidanzata a Milano, arrestato: “Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello”

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Milano per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata ex modella dopo mesi di “instancabili e assillanti condotte vessatorie” e controlli ossessivi “dettati da una insana gelosia”. Ora si trova in carcere.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Milano per atti persecutori e lesioni ai danni di una donna con la quale nei mesi scorsi aveva cominciato una relazione. Gli agenti della Questura, condotti dal pm Paolo Storari, hanno ricostruito come il 31enne, a partire dall'agosto del 2025, avesse iniziato "a porre in essere instancabili e assillanti condotte vessatorie" nei confronti della giovane, ex modella, e controlli ossessivi "dettati da una insana gelosia".

Una storia che, purtroppo, è troppo simile a quella di Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. Secondo quanto emerso dalle indagini il 31enne controllava quotidianamente il telefono alla fidanzata, ed era giunto a picchiarla e a minacciarla di morte: "Se continui ti do fuoco io a te, ti apro il cranio… ti accoltello e te le do tutte nello stesso punto, se non mi dai le chiavi, ti sgozzo… oggi ti ammazzo davvero… non ti darò una coltellata una qui una là… sarà tutto nello stesso punto…", alcune delle minacce riportate.

L'uomo, inoltre, percuoteva la fidanzata, la picchiava, le tirava i capelli, e, secondo il capo d'imputazione, "tentava di strangolarla, cagionandole ecchimosi alla gamba e al braccio destro nonché contusioni multiple e infrazione a una costola". La donna si era rivolta a un centro antiviolenza ed è stata aiutata da uno studio legale. L'arresto, eseguito il 17 ottobre dopo l'intervento della Polizia in seguito ad ulteriori minacce, è stato convalidato dal gip Lidia Castellucci, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.