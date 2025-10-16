Minaccia con un coltello il padre della ex e manda il video alla ragazza: arrestato per stalking

A Mantova, un uomo è stato arrestato per stalking nei confronti della sua ex ragazza. I due si erano lasciati da mesi. Venerdì scorso, l’uomo avrebbe minacciato con un coltello il padre della giovane per poi inviarle il video della scena.

(Archivio)

La relazione tra i due giovani era finita da mesi, ma l'uomo non l'aveva mai accettato. È questa la ragione che ha spinto un ragazzo di Mantova a minacciare con un coltello il padre della ex compagna per poi mostrare il video alla ragazza. L'uomo, dopo mesi di aggressioni e minacce, è stato arrestato per stalking. Oggi, giovedì 16 ottobre, il giudice lo ha convalidato, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La ricostruzione della vicenda

Un piano studiato nei minimi dettagli per minare la serenità dell'ex compagna. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti finora, l'uomo avrebbe minacciato con un coltello il padre dell'ex fidanzata, filmando la scena per aumentare il terrore della donna. A chiamare la polizia, nella notte di venerdì 10 ottobre in piazza Virgiliana, sarebbe stato proprio il padre della ragazza, che ha denunciato di essere stato aggredito verbalmente e minacciato dall'ex fidanzato della figlia.

Da quando si erano lasciati alcuni mesi prima, l'uomo era diventato sempre più ossessivo e aggressivo, fino a arrivare a episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della donna. La giovane aveva già sporto denuncia in Questura e cercava di non restare mai sola, per la paura che l'uomo potesse seguirla e aggredirla.

Poco prima dell'intervento delle forze dell'ordine, la giovane era stata seguita e minacciata dall'ex fidanzato. In preda a un attacco di panico e al terrore, la giovane aveva chiesto aiuto a suo padre. Giunto immediatamente, aveva cercato di parlare pacatamente con l'ex della figlia, che al contrario avrebbe risposto con tono minaccioso e lo avrebbe condotto vicino a una siepe dove aveva nascosto un coltello. Nonostante la distanza tra i due, il giovane avrebbe cominciato a minacciarlo gridando frasi intimidatorie. Tutta la scena è stata ripresa dal cellulare del ragazzo che, pochi istanti dopo, ha inviato il video all'ex. Subito dopo poi, si è dato alla fuga.

Il giorno dopo l'uomo è stato rintracciato dalla polizia di Mantova e arrestato con l'accusa di stalking. Oggi, giovedì 16 ottobre, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.