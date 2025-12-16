milano
video suggerito
video suggerito

Minaccia i passanti e alla vista della polizia locale lancia lo zaino sotto la loro auto dicendo di volerla far esplodere

L’episodio si è verificato ieri in via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa. L’uomo, un 31enne, è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
19 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 31 anni avrebbe prima inveito e minacciato i passanti, in via via Giovanni da Cermenate, zona Abbiagrasso Chiesa Rossa, per poi, all'arrivo della polizia locale, lanciare lo zaino sotto la loro auto dichiarando di volerla far esplodere. L'episodio, come riportato in una nota degli agenti stessi, si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre.

Sempre secondo quanto si apprende, l'uomo – M.Q. – sarebbe un 31enne, cittadino afghano. Dopo aver lanciato il proprio zaino sotto l’auto di servizio, dichiarando di volerla far esplodere, e ha anche rotto il finestrino anteriore del mezzo. Una sqaudra della polizia locale, immediatamente giunta sul posto dopo una segnalazione, rendendosi conto che il 31enne era pericoloso e fuori di sé, avrebbe richiesto rinforzi, e nel frattempo tentato di avvicinare l'uomo per riportarlo alla calma, ma questo ha continuato a opporre resistenza, colpendo un cittadino presente e uno degli agenti.

Nonostante la situazione concitata, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e condurlo in sicurezza. L’uomo è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento. Ancora non si conoscono le motivazioni che hanno portato il 31enne ad assumere un comportamento violento, gli agenti sono al lavoro per cercare di ricostruire con precisione la dinamica e le cause dei fatti.

Cronaca
19 CONDIVISIONI
Immagine
caos
san Raffaele
"Parlateci del San Raffaele": la protesta durante il Consiglio regionale in Lombardia
Le indagini sulla cooperativa: "Infermieri alla prima esperienza e senza formazione"
Galli dimesso dal San Raffaele, ma resta a capo di altri ospedali del Gruppo San Donato
Chiamato il professore Alberto Zangrillo per risolvere il caos al San Raffaele
Una dipendente del San Raffaele: “Pazienti abbandonati, non potevano neanche andare in bagno"
Caos San Raffaele, Ats Milano diffida l'ente gestore dell'ospedale
Perché il caos al San Raffaele di Milano dimostra che ormai nella sanità si punta solo al guadagno
Cos'è la Auxilium Care Scarl, la cooperativa esterna coinvolta nel caos del San Raffaele
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views