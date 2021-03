in foto: (Immagine di repertorio)

Violenta aggressione nella notte a Milano. Poco dopo la mezzanotte un uomo di 55 anni, addetto alla vigilanza dell'azienda dei trasporti Atm, è stato colpito a calci e pugni anche in faccia da due ragazzi di circa 20 anni, mentre una terza giovane teneva impegnato un suo collega impedendogli di intervenire. L'episodio, accaduto in viale Caprilli, nei pressi di piazzale Lotto, è stato riportato dalla testata "Milanotoday", che ha raccontato la notte di follia dei tre aggressori adesso ricercati dalle forze dell'ordine.

I tre stavano svuotando un estintore

Pare che i tre avessero rubato un estintore, forse da un mezzo pubblico milanese, e lo stessero spruzzando in una pensilina al capolinea dei bus della linea 91, la circolare. A notare i tre è stato un conducente di un bus, che è arrivato alla fermata. I tre ragazzi sono saliti sul mezzo con l'estintore e a quel punto il dipendente di Atm ha avvisato la centrale operativa, chiedendo l'intervento della sicurezza. Sul posto sono intervenuti due addetti, che a fatica, tra insulti e minacce, sono riusciti a far scendere i tre – due ragazzi e una ragazza – dal mezzo e a recuperare l'estintore, nascosto tra i sedili.

Il vigilante è stato soccorso da un'ambulanza

È stato una volta scesi che la violenza è esplosa. Mentre la loro amica teneva impegnato il collega, i due si sono scagliati contro il 55enne facendolo cadere a terra e continuandolo a colpire con calci e pugni. Poi tutti e tre si sono allontanati. Il vigilante di Atm, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che adesso indagano per cercare di risalire all'identità degli aggressori.