Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 dicembre, dopo aver aggredito un uomo colpendolo con calci e pugni nel tentativo di derubarlo del telefono cellulare, un iPhone.

Picchia un 23enne per rubargli l'iPhone, arrestato

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Milano, il giovane è stato fermato dagli agenti davanti al McDonald's di corso Buenos Aires, a pochi passi da piazzale Loreto. L'allarme è scattato quando il 25enne, un cittadino marocchino con alcune precedenti penali, ha preso di mira la sua vittima, un ragazzo di 23 anni di origini egiziane, cominciando a colpirlo ripetutamente per potergli sottrarre il dispositivo elettronico. Il 23enne però ha resistito ai calci e ai pugni, reagendo e riuscendo a bloccare l'aggressore in attesa che la volante della polizia li raggiungesse. Gli agenti, arrivati nel giro di poco tempo, hanno quindi arrestato il 25enne per rapina. Diverse le contusioni rimediate dalla vittima che però non ha patito conseguenze serie. Dopo una prima medicazione sul posto non avrebbe acconsentito al trasporto in ospedale.

Ruba uno zaino a una donna, torna in carcere 10 giorni dopo il rilascio

Ha tentato di rubare uno zaino e, con la complicità di un complice, anche il trolley di una donna all'interno della stazione Centrale di Milano, ma gli agenti di polizia, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo, nonostante il secondo malvivente sia riuscito a scappare. Un uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere dieci giorni dopo aver riconquistato la libertà. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero agito approfittando di un momento di distrazione della loro vittima.