in foto: Immagine di repertorio

Ci ha impiegato dieci giorni esatti a perdere la libertà appena riconquistata. Un uomo dall'età non specificata è stato arrestato dalla polizia di Milano per essere stato trovato a rubare nella stazione Centrale di Milano 240 ore esatte dopo essere stato scarcerato. Gli agenti, quindi, gli hanno messo le manette e lo hanno riaccompagnato nella casa circondariale.

Ruba uno zaino in stazione Centrale, arrestato: era in libertà da 10 giorni

Secondo quanto riportato da Milanotoday, nella serata di ieri, giovedì 17 dicembre, il cittadino tunisino avrebbe approfittato di un momento di distrazione della sua vittima, una ragazza di origini nigeriane, per sottrarle lo zaino. Subito dopo, un complice, ha rubato alla medesima vittima anche il trolley di cui era in possesso. Il tutto è accaduto vicino alla Galleria della stazione. La ragazza, quindi, accortasi del furto, ha cominciato ad urlare e con lei anche altri viaggiatori, testimoni dell'accaduto. Le grida hanno attirato l'attenzione della vigilanza interna della Centrale e degli agenti della polizia ferroviaria che sono accorsi per tentare di bloccare i due fuggitivi. Operazione riuscita a metà, poiché uno dei due malviventi è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre il pregiudicato libero da appena dieci giorni è stato fermato ed identificato. Dopodiché, i poliziotti gli hanno messo le manette ai polsi riaccompagnandolo in carcere. Ora è indagato in stato di arresto per furto aggravato in concorso con il complice che è riuscito a scappare. La refurtiva, subito dopo il fermo del fuggiasco, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria che, fortunatamente, non ha riportato contusioni o ferite durante lo scippo. Solo un grande spavento.