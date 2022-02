Milano, nascondono marijuana e migliaia di euro in contanti in un armadio: arrestati due pusher Nascondevano sei chili e mezzo di marijuana e oltre 28.000 euro in contanti in un armadio all’interno di un appartamento. Gli agenti della polizia di Milano li hanno scoperti e li hanno arrestati.

Nascondevano sei chili e mezzo di marijuana e oltre 28.000 euro in contanti in un armadio all'interno di un appartamento. Gli agenti della polizia di Milano li hanno scoperti e li hanno arrestati. A finire in manette con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente sono state due persone di 35 e 37 anni, entrambe pregiudicate.

Pusher fermato mentre vende una dose di cocaina

Secondo quanto comunicato dalla polizia, l'operazione è iniziata verso le 18 di sabato in via Caprera quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un cittadino di 35 anni di origine gambiana cedere una dose di cocaina ad un cliente di 34 anni italiano. Intervenuti, hanno fermato il pusher procedendo ad una perquisizione personale e rinvenendo 120 euro in contanti e due cellulari. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione all'interno dell'abitazione dove risiede lo spacciatore, trovando ulteriori 11.900 euro in contanti nascosti in un armadio.

In un armadio trovati migliaia di euro in contanti e marijuna in un trolley

Mentre cercavano altri elementi utili per le indagini, i poliziotti si sono imbattuti in un contratto d'affitto sottoscritto per un affitto in via Montenero. Raggiunto l'appartamento, hanno proseguito con le ricerche. All'interno della casa c'era un 37enne connazionale del pusher. Sul pavimento, invece, gli agenti hanno trovato un trolley contenente otto buste di marijuana per circa sei chili e mezzo di erba. In un armadio, poi, sono stati trovati 16.400 euro e un bilancino di precisione. I due uomini gambiani, entrambi pregiudicati, sono stati quindi arrestati con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.