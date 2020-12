Saranno delle feste natalizie blindatissime a Milano, che come il resto della Lombardia e dell'Italia oscillerà tra i divieti previsti dalla "zona rossa" e le restrizioni relative alla "zona arancione". Ma nonostante i divieti ci sarà comunque chi avrà necessità di spostarsi per lavoro, o anche per andare a trovare i parenti sfruttando le deroghe previste dal governo. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato tutti gli orari dei mezzi pubblici a Natale, Capodanno e all'Epifania.

Gli orari della metro e dei mezzi di superficie

Giovedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, è in vigore l'orario del sabato. Venerdì 25 dicembre, a Natale, tutte le linee fanno servizio dalle 7 alle 19:30 circa. A Santo Stefano (26 dicembre), domenica 27 dicembre e poi a Capodanno, il 2, 3 e il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è in vigore l'orario festivo. Eccezione per le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 E NM3, che il 2 gennaio seguono l’orario del sabato. Nei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio si segue l'orario del sabato.

Gli orari della metropolitana a Natale

Prime e ultime partenze dai capolinea della linea M1

SESTO FS PER BISCEGLIE: 7:10 – 19:06

SESTO FS PER RHO FIERA: 7:19- 18:56

SESTO FS PER MOLINO DORINO: 7:19-19:12

BISCEGLIE PER SESTO FS: 7:21 – 19:16

MOLINO DORINO PER SESTO FS: 7:10 – 19:03

RHO FIERA PER SESTO FS: 7:22 – 19

DUOMO PER BISCEGLIE : 7:29 – 19:25

DUOMO PER MOLINO DORINO: 7:38 – 19:31

DUOMO PER RHO FIERA: 7:38 – 19:15

DUOMO PER SESTO FS: 7:28 – 19:30

Prime e ultime partenze dai capolinea della linea M2

ABBIATEGRASSO PER CASCINA GOBBA: 6:51 – 18:25

ASSAGO FORUM PER GESSATE: 6:56

ABBIATEGRASSO PER COLOGNO NORD 7:11 – 19:11

ASSAGO FORUM PER CASCINA GOBBA: 7:15

ABBIATEGRASSO PER GESSATE: 7:29 – 19:03

ASSAGO FORUM PER COLOGNO NORD: 7:41 – 19:15

COLOGNO NORD PER ASSAGO FORUM: 6:53 – 7:41

GESSATE PER ABBIATEGRASSO: 6:59 – 19:03

CASCINA GOBBA PER ABBIATEGRASSO: 7:09 – 19:03

COLOGNO NORD PER ABBIATEGRASSO: 8:04 – 19:05

CASCINA GOBBA PER ASSAGO FORUM: 8:19 – 18:48

Prime e ultime partenze dai capolinea della linea M3

COMASINA PER SAN DONATO: 7 – 19:20

SAN DONATO PER COMASINA: 7 – 19:24

DUOMO PER SAN DONATO: 7:17 – 19:36

DUOMO PER COMASINA: 7:14 – 19:38

Prime e ultime partenze dai capolinea della linea M5

BIGNAMI PER SAN SIRO 7:00 19:34

SAN SIRO PER BIGNAMI 7:00 19:31

DA GARIBALDI PER BIGNAMI 7:15 19:46

DA GARIBALDI PER SAN SIRO 7:12 19:47

Autobus notturni e metro leggera

I bus delle linee notturne non fanno servizio nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre. Nei restanti giorni, le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio, come di consueto, tutte le notti. La metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele osserva i seguenti orari: giovedì 24 dicembre dalle 6:40 alle 20, venerdì 25 dicembre servizio sospeso, sabato 26 dicembre dalle 13 alle 20, domenica 27 dicembre servizio sospeso, da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre dalle 6:40 alle 20, a Capodanno servizio sospeso, sabato 2 gennaio dalle 6:40 alle 20, domenica 3 gennaio dalle 13 alle 20, lunedì 4 e martedì 5 gennaio dalle 6:40 alle 20 e mercoledì 6 gennaio, all'Epifania, dalle 13 alle 20.

Atm point chiusi a Natale, Santo Stefano, Capodanno e all'Epifania

Per quanto riguarda gli Atm point, resteranno chiusi a Natale, Santo Stefano, Capodanno e all'Epifania. Il 24 e 31 dicembre gli ATM Point di Duomo, Cadorna, Centrale, Garibaldi, Loreto, Romolo, sono aperti dalle 07:45 alle 13:30. Domenica 27 dicembre e il 3 gennaio resterà chiuso l’ATM Point di Cadorna, mentre nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario. Per tutte le altre informazioni si può consultare il sito di Atm.