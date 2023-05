Milano è la decima città al mondo dove si mangia meglio Milano nella top ten delle città al mondo in cui si mangia meglio dopo Firenze, Roma e Napoli. “La capitale della moda e dell’arte che, allo stesso tempo, offre il meglio della cucina tradizionale”, recita la classifica internazionale di TasteAtlas. I risultati analizzando le recensioni dei ristoranti di tutto il mondo.

È sempre stata la Cenerentola culinaria dell'Italia davanti a carbonare, pizze, parmigiane e amatriciane. Milano e i suoi piatti, all'estero e nel Bel Paese, non sono certo celebrati e diffusi come quelli di altre cucine più a Sud. Arriva una recente classifica, però, a ribaltare le carte (o meglio le portate) in tavola: secondo questo elenco, infatti, Milano sarebbe la decima città al mondo dove si mangia meglio.

Un risultato ottenuto dal portale TasteAtlas, che ha analizzato il proprio database internazionale combinandone gli esiti con le valutazioni dei ristoranti fatte dai turisti su Google. E ottenuto così le 100 città del mondo dove la qualità e la bontà del cibo la fanno da padrone.

La classifica di TasteAtlas sulle città in cui si mangia meglio al mondo

Firenze al primo posto, Roma al secondo e Napoli al quarto

Risotto giallo allo zafferano, cotoletta alla milanese, mondeghili, formaggi. E ancora allargandosi alla Lombardia intera polenta taragna, casoncelli, pizzocccheri, mostarde, zuppe, la trippa, la cassoeula, il mitico panettone.

Un patrimonio culinario inaspettatamente celebrato dalla classifica TasteAtlas, e preceduto solamente – per quanto riguarda le realtà nazionali – da Firenze (che addirittura svetta al primissimo posto), Roma (al secondo) e Napoli (al quarto). Su questo podio tutto tricolore fa capolino solo Lima, capitale del Perù, al terzo posto.

Seguono, dopo Milano al decimo posto, Venezia (all'undicesimo), Genova (al ventiduesimo), Torino (trentunesimo). Sorpresa per il posizionamento di Palermo e Catania, regine dell'amatissima cucina sicula qui rispettivamente al quarantatreesimo e cinquantacinquesimo posto. Altro risultato shock: la perla della Costiera Amalfitana Sorrento, al sessantatreesimo posto. Che sia la rivincita dei sapori del Nord Italia?

Il panettone

I ristoranti da non perdere secondo la classifica internazionale

Sicuramente è un trionfo per il piccolo capoluogo lombardo, incastonato tra capitali mondiali come Tokyo e Parigi. Descritto qui come "la capitale mondiale della moda" e il cuore di una "scena culturale fiorente" che, però, riesce a offrire ai viaggiatori anche "il meglio della cucina tradizionale, ricca di sostanza grazie all'uso generoso di burro e riso".

E non solo. A essere celebrati sono anche i tanti localini "per aperitivi alla moda", luoghi perfetti in cui "godersi un drink e assaporare veri e propri buffet di stuzzichini italiani".

I ristoranti di Milano da non perdere, per questo studio internazionale? Si tratta di Trattoria Trippa, Trattoria del Nuovo Macello, Ratanà, Pasticceria Marchesi e Trattoria Arlati dal 1936.