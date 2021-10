Milano: due ragazzini aggrediscono un poliziotto per rubare 20 euro, arrestati Pensano di mettere a segno un colpo facile, invece due ragazzi di 17 e 19 anni sono stati arrestati per rapina, dopo che hanno aggredito un poliziotto fuori servizio. È successo venerdì sera in viale Alemagna dove i due hanno colpito con calci e pugni un 30enne che si è poi rivelato un agente in abiti civili. L’uomo ha subito chiamato i colleghi che hanno rintracciato e fermato i due ragazzi.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Hanno aggredito un trentenne sperando di farla franca ma la vittima in questione era un poliziotto. È successo venerdì sera, quando due ragazzi di 17 e 19 anni hanno aggredito con calci, pugni e un coltello mostrato per fare paura, un ragazzo in viale Alemagna. I due, di Mariano Comense e Cermenate, sono stati poi arrestati dopo la fuga con l'accusa di rapina

I giovani sono stati subito rintracciati dai colleghi del poliziotto

L'aggressione dei due ragazzi è scattato poco dopo le nove di sera in viale Alemagna. L'agente fuori servizio e in abiti civili stava passeggiando per la via quando improvvisamente è stato colpito con calci e pugni, e minacciato con un coltello. Dopo aver chiesto e ottenuto circa venti euro in contanti, i due giovani sono fuggiti ma il poliziotto ha immediatamente avvertito i suoi colleghi, facendo attenzione a non perdere di vista i suoi rapinatori, che intanto erano fuggiti, credendo di aver seminato la vittima. In viale Gadio però, il 17enne e il 19enne sono stati trovati mentre tentavano di nascondersi dietro un chiosco. Lì sono stati arrestati.

Aggressione con un bastone agli agenti della Polizia locale: fermato 27enne

Il fatto di venerdì, dove sono stati arrestati i due ragazzi, avviene solo qualche giorno dopo un'altra aggressione ai danni delle forze dell'ordine a Milano. In zona Porta Venezia infatti, un 27enne senza fissa dimora aveva aggredito con un bastone alcuni vigili della Polizia Locale. L’uomo aveva iniziato un diverbio con i vigili dopo che gli erano stati chiesti i documenti e, nel tentativo di darsi alla fuga, aveva colpito un agente alla testa. A quel punto un collega aveva sparato un colpo in aria per fermare l’aggressore.