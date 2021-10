Milano, aggredisce con un bastone dei vigili in Porta Venezia: fermato un 27enne senza fissa dimora Oggi a Milano, in zona Porta Venezia, un 27enne senza fissa dimora ha aggredito con un bastone alcuni vigili della Polizia Locale. L’uomo si sarebbe introdotto in una delle auto dei vigili che, quando se ne sono accorti, avrebbero dato il via all’inseguimento del 27enne. Nel darsi alla fuga, l’uomo ha colpito i vigili, uno alla testa. A quel punto un collega avrebbe sparato un colpo in aria per fermare l’aggressore.

A cura di Simona Buscaglia

Colpisce con una bastonata alla testa un vigile, aggredendone altri, a Milano, nella zona di Porta Venezia, tanto da costringere uno dei ghisa a sparare un colpo di pistola in aria per bloccarlo. È avvenuto oggi nel capoluogo lombardo. Ora del gesto dovrà rispondere un ventisettenne originario del Camerun, irregolare in Italia e senza fissa dimora, anche se per il momento non è ancora chiaro per quale reato. L'aggressione è avvenuta intorno alle undici e mezza di questa mattina tra piazzale Oberdan e viale Tunisia. Il ghisa colpito alla testa da una bastonata è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso in ospedale.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'aggressione

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda il 27enne avrebbe reagito alla richiesta di controllo dei documenti dopo che si sarebbe introdotto in una delle auto dei vigili rovistando nell'abitacolo. Da lì sarebbe poi partita la fuga dell'uomo e la rincorsa degli agenti. Il giovane per rispondere all'inseguimento avrebbe poi impugnato un bastone e avrebbe iniziato a colpirne almeno due. Un collega del vigile colpito a quel punto avrebbe esploso un colpo in aria per costringere alla resa l'aggressore. L'uomo è stato ammanettato e condotto all'Ufficio centrale arresti e fermi di via Custodi. Il video ha fatto il giro del web, filmato dai passanti che assistevano alla scena impauriti. Non sono mancati i commenti dei politici locali. Il neo assessore alla sicurezza Marco Granelli, in un post su Facebook ha scritto: "In Settala/Tunisia brutto episodio di aggressione da parte di un uomo contro agenti di Polizia Locale, uno dei quali è stato ferito con un colpo in testa. Gli agenti e ufficiali della Polizia Locale hanno agito prontamente e con professionalità e di questo li ringrazio, perché svolgono un servizio di qualità nella nostra città, che si vede anche in queste difficili circostanze. La mia solidarietà a tutti loro ed in particolare all'agente rimasto ferito. Ora è in pronto soccorso e spero vada tutto bene".