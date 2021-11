Milano, trovato morto un uomo vicino alla stazione di Porta Garibaldi Un uomo senza fissa dimora, di circa 60 anni, è stato trovato senza vita vicino alla zona in cui si trovano le dimore di fortuna dei clochard nei pressi della stazione di Porta Garibaldi.

A cura di Simona Buscaglia

Un uomo senza fissa dimora di 60 anni, di origine straniera, è stato trovato morto nel pomeriggio, poco prima delle quattro, sotto i portici del palazzo Axa, in via Don Sturzo a Milano, vicino alla stazione di Porta Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e i carabinieri, che però hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo, avvenuta qualche ora prima.

Sono in corso di accertamento le cause del decesso

Le cause del decesso sono ancora da accertare ma, dalle prime ricostruzioni, potrebbero essere naturali, dovute alle diverse patologie di cui soffriva il 60enne, aggravate dal suo abitare per strada. A dare l'allarme e a chiamare aiuto è stato un altro clochard, che viveva, come la vittima, negli accampamenti di fortuna presenti nella zona. Sul luogo del ritrovamento erano state inviate un'ambulanza e un'automedica.

Nelle vicinanze a maggio era stato trovato morto un 25enne

Nelle vicinanze del ritrovamento del cadavere di questo pomeriggio, a maggio scorso era stato ritrovato un ragazzo di 25 anni. Anche in quel caso, ad avvisare la polizia era stato un clochard, che, una volta notato il corpo immobile del 25enne, in un punto utilizzato come riparo di fortuna dai senza fissa dimora, aveva allertato la macchina dei soccorsi. Le indagini sulle cause del decesso erano state affidate alla polizia ferroviaria. La zona comunque, che è spesso riparo di persone senza una casa e in situazioni di forte indigenza, è diventata tristemente celebre, soprattutto con le temperature più rigide, per il ritrovamento di altri corpi. Due vittime all'inizio di quest'anno erano state trovate morte a causa del freddo.