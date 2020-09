in foto: (foto di repertorio)

Le cerimonie ufficiali richiedono sempre una certa cura e attenzione. Tutto deve essere perfetto: dagli abiti agli ospiti, in ogni celebrazione che si rispetti, non sono ammessi né difetti, né pecche. Deve averlo preso alla lettera la responsabile della polizia locale di Milano che, in occasione del 160esimo anniversario della fondazione del Corpo, ha inviato un'email a tutti i dipendenti richiedendo "personale di bella presenza" per partecipare alle celebrazioni. L'assurdo casting ha destato non poche polemiche all'interno del Comando, tanto che si è resa necessaria una precisazione da parte del Comune che ha affermato di essere "estraneo all'email".

La richiesta: Il personale di bella presenza dovrà accogliere gli invitati

"Il Personale di bella presenza dovrà indossare la divisa ordinaria senza cinturone e accogliere gli invitati all'ingresso", recita il testo dell'e-mail che è stata ricevuta dagli agenti della polizia locale di Milano e che sta facendo discutere il Comando. La particolare richiesta è stata formulata in vista del 160esimo Anniversario della Fondazione del Corpo della polizia locale milanese. Il casting tra il personale della polizia locale di Milano è partito nella giornata di ieri. Gli agenti hanno ricevuto un'email in cui si richiedeva "la disponibilità di tre agenti a svolgere servizio ordinario festivo di primo turno domenica 4 ottobre in occasione del 160esimo anniversario". I poliziotti di bella presenza avrebbero dovuto "dare la disponibilità entro e non oltre domani 23 settembre alle ore 9 mediante un'email all'Ufficio scrivente". Il Comune di Milano, ricevuta la notizia, ha precisato che l'email "è stata inviata in via informale da un agente a un gruppo di colleghi. Non si tratta di una comunicazione ufficiale del Comando della Polizia Locale".