Milano bollente, nel fine settimana punte di 38 gradi Temperature da piena estate per tutto il fine settimana. Si torna a respirare, forse, dalla prossima settimana.

Milano da bollino arancione. Caldo da piena estate in città, oggi, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Nel fine settimana, nessuna tregua. Solo dalla prossima settimana un vortice di origine nord atlantica potrebbe avvicinarsi all'Italia portando ad un abbassamento delle temperature. Il caldo e l'afa diventeranno davvero intensi al Nord-ovest, regioni centro-settentrionali tirreniche e Sardegna. Le temperature saranno invece meno roventi al Sud e lungo l'Adriatico.

L'anticiclone africano

È l'anticiclone africano Scipione, che per tutto il fine settimana rinchiude Milano dentro una morsa bollente. Sale dal Marocco lungo la spina dorsale dell'Europa, soffocando l'Italia. Il picco nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 giugno, quando il termometro potrà raggiungere i 36/38 gradi all'ombra a Milano. Previsto sole a picco fino a domenica.

Meteo impazzito

Prima mesi di siccità e temperature anomale, più adatte all'estate che alla primavera. Un periodo dominato dall'anticiclone Hannibal, che a metà maggio aveva fatto registrare più di 30 gradi tra le strade milanesi (e numerosi blackout per l'accensione di massa dei condizionatori). Poi violenti temporali, grandinate in campagna e freddo. Così è cominciata l'estate a Milano e in Lombardia, per poi virare improvvisamente verso temperature decisamente più da stagione inoltrata che da inizio giugno.