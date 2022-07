Ondata di calore in Lombardia, venerdì 15 luglio previsti 39 gradi Da venerdì 15 luglio una settimana di fuoco per Milano e Lombardia, con notti tropicali dal termometro intorno ai 24 gradi. Alle porte del weekend, il picco di poco inferiore ai 40 gradi.

Milano rovente, torna a bollire. Giorni di fuoco per i milanesi e per la Pianura Padana in generale: venerdì 15 luglio le temperature massime potranno infatti schizzare su fino a 39 gradi.

Nei giorni precedenti, una lenta salita. Tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio massime intorno ai 32/34 gradi, e giovedì 14 luglio sui 34/36 gradi. Alle porte del weekend, il picco. Che non è destinato a scendere con il passare dei giorni, anzi: l'afa africana potrebbe abitare qui almeno fino al fine settimana successivo, intorno al 22 luglio.

Giorni infuocati e notti tropicali, dal momento che al calar del sole il termometro non si abbasserà mai sotto i 20 gradi ma si attesterà intorno ai 22/24 gradi.

Il caldo milanese

Emblematica una fotografia della superficie milanese, scattata il 18 giugno 2022 dall'Agenzia Spaziale Europea, che sta circolando negli ultimi tempi. La città, vista dallo spazio, è una palla di fuoco: quasi 50 i gradi registrati nelle zone di Porta Vittoria/Porta Romana, così come intorno all'asfalto bollente della Stazione Centrale e nella parte super urbanizzata a Ovest.

Dove si sta più al fresco? Nei parchi e nelle aree verdi, da parco Sempione ai giardini di Porta Venezia. Nonché in quartieri dai grandi viali ombreggiati dagli alberi, come Città Studi, o in costruzioni ricoperte di vegetazione come il Bosco Verticale ai margini del quartiere Isola.

"Con temperature più alte di 10 gradi rispetto alla media, giugno 2022 è stato un mese da record per parte dell'Europa", si legge nella nota dell'Esa. "Le zone più calde sono facili da vedere. Altrettanto è semplice vedere l'effetto rinfrescante dei parchi, degli alberi e dell'acqua".