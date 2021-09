Milano, automobilista ubriaco forza il blocco per la nuova Ztl sui Navigli e investe un vigile Un automobilista ubriaco ha forzato il blocco dei vigili per la nuova Ztl in via Ascanio Sforza, sul Naviglio Pavese di Milano, e ha investito un agente. Il guidatore è poi stato denunciato per resistenza e guida in stato di ebbrezza. Il “ghisa” investito ha riportato soltanto lievi ferite ed è stato medicato sul posto.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo è stato denunciato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nella serata di ieri, martedì 7 settembre, attorno alle 21, l'uomo si è reso protagonista di lunghi minuti di "follia" mentre era alla guida della sua auto. L'automobilista è stato infatti fermato poco prima della nuova Zona a traffico limitato istituita lo scorso 1 settembre in via Ascanio Sforza, sul Naviglio Pavese, dagli agenti della polizia locale di Milano che presidiavano il varco.

Il vigile investito è rimasto ferito in modo lieve

L'uomo, però, anziché favorire i documenti agli agenti, ha prima iniziato a insultarli e poi ha premuto l'acceleratore nel tentativo di forzare il blocco e accedere nella Ztl. Nella manovra ha investito un "ghisa" che non è riuscito a spostarsi in tempo ed è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve. L'automobilista si è fermato, ma ha continuato a insultare i colleghi del vigile investito che sono riusciti a bloccarlo e lo hanno denunciato: dai controlli è emerso infatti che si era messo alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore a quello consentito per legge. L'agente della polizia locale investito non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale: è stato medicato direttamente sul posto.

L'episodio di ieri sera è molto grave e arriva a soli pochi giorni dall'introduzione della nuova Ztl permanente serale in via Ascanio Sforza, un provvedimento che secondo Palazzo Marino "risponde all’esigenza di migliorare la vivibilità nella zona, rispettando la naturale vocazione pedonale dell’area dei Navigli e consentirà di utilizzare gli spazi con maggior sicurezza da parte di tutti, valorizzando le attività commerciali presenti e garantendo il transito e la sosta ai residenti".