Corteo no green pass a Milano, 29 indagati: tra loro anche l’ex di Forza Nuova Marco Mantovani Sono 29 le persone indagate per la manifestazione no green pass e no vax avvenuta a Milano: tra loro quindici sono indagati per manifestazione non autorizzata, tra i quali l’ex di Forza Nuova Marco Mantovani, quattordici invece dovranno rispondere di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e blocco stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono 29 le persone indagate dopo la manifestazione, promossa dal mondo dei No vax e dei No green pass, che si è tenuta sabato scorso a Milano. Tra loro c'è anche l'ex di Forza Nuova Marco Mantovani. Il pubblico ministero Paola Pirotta e il responsabile dell'antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, accusano quindici persone (tra cui Mantovani) di manifestazione non autorizzata mentre altre quattordici dovranno rispondere di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e blocco stradale.

Gli indagati sono quasi tutti incensurati

L'inchiesta è iniziata dopo gli accertamenti condotti dagli agenti della Digos. Dai loro approfondimenti risulta che gli indagati sono quasi tutti incensurati e hanno in media quarant'anni. Mantovani e gli altri suoi ex colleghi di Forza Nuova avrebbero, secondo gli inquirenti, provato a far spostare la folla su un percorso alternativo senza però particolare successo. Dalle indagini è poi emerso che i tre avrebbero lasciato la manifestazione prima che questa terminasse.

Cinquemila persone hanno partecipato al corteo

Già nei giorni precedenti il questore di Milano aveva spiegato che gli indagati sarebbero stati accusati di non aver dato preavviso della manifestazione. Il corteo infatti era stato annunciato sui social, ma non era stata fatta nessuna comunicazione agli organi competenti. La denuncia per il reato di blocco stradale arriva proprio a seguito dei disagi causati alla circolazione dei mezzi. La manifestazione è stata tra le più partecipate: in totale sono state cinquemila le persone che ne hanno preso parte. Durata ben tre ore, è partita da piazza Fontana per poi arrivare a piazzale Loreto.