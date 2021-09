Milano, a Bisceglie inaugurato un nuovo centro polisportivo: piscina, palestra e ampi spazi verdi Inaugurato oggi, a Bisceglie, nella periferia sud ovest di Milano, nel parco dei Fontanili, il nuovo centro sportivo Parri Mengoni. L’opera comprende al suo interno una piscina da 25 metri ma anche ampi spazi verdi dedicati al solarium estivo, due palestre e un’area relax con affaccio diretto sulla vasca.

A cura di Simona Buscaglia

La nuova piscina a Bisceglie (Fonte foto Comune Milano)

È stata inaugurata oggi, a Bisceglie, nella zona del parco dei Fontanili, la nuova piscina da 25 metri Parri Mengoni, all'interno di un centro polisportivo. La nuova opera, già aperta al pubblico, nella periferia sud ovest della città di Milano, ha anche a disposizione ampi spazi verdi dedicati al solarium estivo, due palestre e un’area relax con affaccio diretto sulla vasca.

La nuova piscina Parri Mengoni

La piscina è composta da un solo corpo di fabbrica su tre livelli: piano interrato, piano terra e primo piano. Quello interrato è accessibile da una scala esterna, e mostra la struttura della vasca e i locali tecnici per il trattamento acqua e aria. Al piano terra si trova invece la reception con gli accessi a tutti i locali fruibili dal personale e dai clienti. Tra questi la palestra fitness e gli spogliatoi. Al primo piano invece sono collocati i locali di una seconda palestra, gli spogliatoi del personale e la balconata, oltre ai locali tecnici e ai magazzini, tutte aree raggiungibili anche con l'ascensore. L’accesso alla vasca ha tre passaggi obbligati: uno posto all’uscita dello spogliatoio femminile, uno da quello maschile, l’altro in corrispondenza degli spogliatoi degli istruttori. Le dimensioni della vasca sono 25×12,5 metri e la sua profondità è variabile da 120 cm fino a 150 cm.

Un nuovo punto di riferimento per gli abitanti del quartiere

L’area intorno al nuovo centro (Fonte foto: Comune Milano)

Il nuovo centro sarà un nuovo punto di riferimento per le molte famiglie che popolano la nuova zona attorno al parco. Gli abitanti del quartiere infatti potranno allenarsi prima o dopo il lavoro nelle immediate vicinanze della stazione metro e dei parcheggi. Oltre ai corsi natatori per grandi e piccoli e il fitness acquatico, infatti, la proposta sportiva prevede due palestre, una completa di materiali cardio fitness e isotonici, l’altra destinata ai corsi a corpo libero. I corsi in palestra affiancano le diverse proposte di corsi in acqua per adulti e bambini. Esiste poi anche la possibilità di acquistare ingressi singoli e abbonamenti per il nuoto libero. L’ampio giardino ospita sdraio, tavolini e un piccolo bar per rilassarsi al sole dopo qualche bracciata.