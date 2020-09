in foto: Foto di repertorio

Una ragazza di 20 anni ha denunciato ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni di essere stata prima aggredita e poi di aver subito una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto nella notte tra sabato e domenica scorsi mentre passeggiava per il Parco Nord a Milano. È qui che la giovane è stata trovata in stato confusionale dai militari domenica mattina attorno alle 9.30: soccorsa dal personale medico è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli di Milano.

La giovane aveva trascorso la serata con il fidanzato e un amico

Sulla vicenda sono al lavoro i militari che secondo quanto riferito a Fanpage.it sono in attesa dei risultati degli esami clinici effettuati sulla giovane in ospedale che diano conferma del suo racconto. Secondo le primissime informazioni la ragazza aveva trascorso la serata nel parco insieme al fidanzato e a un amico prima di restare da sola. I militari hanno soccorso la ventenne sotto shock che vagava sola per il parco diverse ore dopo l'accaduto: la giovane avrebbe raccontato immediatamente di essere stata aggredita e violentata senza però essere in grado di fornire ulteriori dettagli.

Intanto i carabinieri hanno rintracciato il fidanzato e l'amico che erano con la ragazza: questi sono stati rintracciati dai militari poche ore dopo il ritrovamento della giovane e la loro testimonianza potrebbe essere utile per identificare il presunto aggressore. I militari sono al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia successo da quando il fidanzato e l'amico hanno lasciato la ragazza.