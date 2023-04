Mette sotto carica il monopattino elettrico e provoca un cortocircuito: a fuoco l’appartamento L’appartamento di una 29enne è andato a fuoco. Come accertato dai pompieri, la batteria del monopattino che era in carica ha innescato un cortocircuito all’impianto. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso.

Un incendio ieri, lunedì 10 aprile, ha devastato l'appartamento di una ragazza di 29 anni a Milano, che è poi finita al pronto soccorso per i fumi sprigionati dal rogo. A innescare le fiamme, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, sarebbe stata la batteria di un monopattino elettrico che, mentre era in carica, avrebbe provocato un cortocircuito all'impianto elettrico del condominio al civico 3 di via Fontanelli.

Il monopattino ha innescato il cortocircuito

L'allarme è scattato nel pomeriggio di Pasquetta, intorno alle 16:20. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme, poi raggiunti anche dai sanitari del 118 che hanno soccorso la 29enne.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva messo a ricaricare la batteria del monopattino elettrico. Poi, però, probabilmente a causa di un malfunzionamento questo ha provocato un cortocircuito all'impianto del condominio che ha poi dato il via all'incendio.

La 29enne è stata trasportata in ospedale

In un attimo l'appartamento era invaso dalle fiamme e dal fumo. I poliziotti delle volanti che sono arrivati in via Fontanelli hanno evacuato l'intero palazzo per precauzione. A intervenuto concluso, tutti i residenti hanno potuto fare ritorno nelle loro case. L'unico appartamento dichiarato inagibile è stato proprio quello della 29enne.

La ragazza, intanto, era stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, a causa del fumo che aveva respirato. Poco dopo è stata raggiunta anche dalla madre che, arrivata sul posto poco dopo, ha accusato un malore per lo spavento e per le condizioni dell'abitazione.