Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per il weekend del 18 e 19 luglio. Sabato attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C. Domenica cieli prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni meteo a Milano per venerdì 17 luglio

Nella giornata di venerdì 17 luglio i meteorologi di Arpa Lombardia prevedono cielo nuvoloso, con nubi compatte sui rilievi e irregolari in pianura, con schiarite più estese. Possibili deboli rovesci residui su settori orientali al mattino, dal primo pomeriggio rovesci o temporali sparsi sui rilievi in possibile estensione anche alla pianura. Temperature minime in live aumento, massime in lieve diminuzione.

Le previsioni meteo a Milano per sabato 18 luglio

Per sabato 18 luglio atteso cielo poco nuvoloso o variabile, con nuvolosità in attenuazione in serata. Deboli rovesci o locali temporali sui rilievi, più probabili nelle ore centrali. Temperature minime stazionarie o in leggero calo in montagna, massime in leggero in aumento. In pianura minime intorno a 19°C, massime intorno a 29°C.

Le previsioni meteo a Milano per domenica 19 luglio

Domenica 19 luglio previsto cielo sereno o poco nuvoloso, irregolare aumento della nuvolosità nel pomeriggio in particolare sui rilievi. Precipitazioni dal primo pomeriggio non si escludono deboli rovesci sui rilievi settentrionali e fascia prealpina orientale, altrove meno probabili. Temperature in aumento, più marcato nei valori massimi.