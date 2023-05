Mentre sta andando a un raduno in Vespa gli scoppia una gomma: muore Hendy Cicchiello Il 42enne bresciano Hendy Cicchiello è morto mentre con altri amici stava andando al raduno di Vespa nel Mantovano: alla sua moto è scoppiata una ruota facendolo cadere violentemente a terra.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Stava raggiungendo il raduno motociclistico dedicato agli appassionati della Vespa, quando un pneumatico è scoppiato improvvisamente facendolo cadere dalla sella e sbattere violentemente a terra. Così è morto il 42enne bresciano Hendy Cicchiello. La tragedia è avvenuta a Bovolone, nel Veronese. Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta: il 42enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'incidente quando stava raggiungendo il raduno

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto Hendy Cicchiello stava viaggiando in compagnia di altri vespisti quando lo scoppio della ruota gli è stato fatale mentre si trovava in via Mediana da Oppeano a Bovolone. Tutti erano diretti al raduno di Vespa, la loro grande passione, nel Mantovano: Hendy avrebbe preso parte alla gare con il pettorale numero 15. Subito dopo l'incidente sono scattati i soccorsi ma purtroppo per l'uomo non c'è più stato nulla da fare: è morto dopo l'arrivo in ospedale.

Annullate tutte le gare del raduno

Ora il Vespa Club Mantova ha comunicato che le gare previste durante il raduno sono state annullate. Come riporta Il Giorno, il presidente Club Claudio Federici ha voluto ricordare l'amico così: "Affranti dal dolore non troviamo le parole per esprimere il nostro più grande rammarico per aver perso un amico e socio vespista, che, come noi tutti, tanto amava questa manifestazione. Il Direttivo del Vespa Club Mantova si stringe forte a tutta la famiglia di Hendy Cicchiello in questo momento di grande dolore". Al posto delle gare i vespisti si ritroveranno in un ristorante per commemorare l'amico.