Scoppia un incendio in casa: la proprietaria disabile non riesce a uscire e muore In una palazzina in via Primo Levi a Cornaredo, nel Milanese, un incendio è divampato da un appartamento: purtroppo la proprietaria, una donna di 69 anni, non è riuscita a uscire ed è morta.

A cura di Giorgia Venturini

Un incendio è scoppiato al terzo piano di una palazzina in via Primo Levi a Cornaredo, nel Milanese. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento: una volta nella casa purtroppo hanno trovato morta una donna di 69 anni disabile, ovvero la proprietaria di casa. Purtroppo la 69enne non è riuscita a uscire di casa. In salvo invece il gatto della donna. Ora i carabinieri di Cornaredo sono sul posto per cercare di capire cosa sia successo.