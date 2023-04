Fulmine colpisce una casa: tetto a fuoco e proprietario trasportato in ospedale Un fulmine ha colpito una casa a Valgreghentino. Il proprietario è stato trasportato in ospedale per accertamenti. L’abitazione, spento l’incendio, è stata dichiarata inagibile.

A cura di Enrico Spaccini

I mezzi dei vigili del fuoco

Durante il temporale che si è abbattuto nel Lecchese ieri sera, mercoledì 19 aprile, un fulmine ha colpito il tetto di un'abitazione a Valgreghentino provocando un incendio. La copertura dell'edificio in via Belvedere, nella zona alta del paese, si è incendiato in un attimo intorno alle 22:30. Per spegnere le fiamme sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, mentre l'unico residente, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile

Sul posto sono arrivati almeno quattro mezzi dei pompieri, compresa un'autopompa dal distaccamento volontario di Valmadrera e un'autoscala da Lecco. L'intervento si è concluso intorno a mezzanotte. L'incendio provocato dal fulmine ha causato danni al tetto al punto che i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare l'abitazione inagibile.

Il 56enne che si trovava all'interno, invece, non sarebbe rimasto ferito. I sanitari hanno deciso comunque di trasportarlo in ospedale per accertamenti, visto che era rimasto fortemente scosso per quanto accaduto. Sul posto sono poi arrivati anche il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo, e l'ex primo cittadino Sergio Brambilla.

Il fulmine che ha colpito Valmadrera

Poco più a nord, a Valmadrera, un paio d'ore prima è caduto un altro fulmine. Questo, però, ha colpito un terreno agricolo in via IV Novembre provocando anche un principio d'incendio, nato tra alcune sterpaglie nei pressi di un pollaio.

A differenza di Valgreghentino, i danni qua sono stati più limitati. Nessuno è rimasto ferito e l'intervento dei vigili del fuoco, che prima hanno spento il rogo e poi messo in sicurezza la zona, si è risolto in breve tempo.