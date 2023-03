Va a fuoco il tetto di un’abitazione: un ferito e una famiglia evacuata Il tetto di un’abitazione di Peglio, nel Comasco, è andato a fuoco. Nel tentativo di spegnere le fiamme, una persona è rimasta ferita alla mano. La famiglia che occupava la casa è stata evacuata.

A cura di Enrico Spaccini

L’incendio scoppiato a Peglio

Nella serata di ieri, martedì 28 marzo, il tetto di un'abitazione in via Ai Monti di Peglio (in provincia di Como) è andato a fuoco. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con cinque squadre dai distaccamenti di Dongo, Menaggio e Morbegno. Le fiamme hanno rapidamente devastato la copertura dell'edificio e la famiglia che occupava la casa, dichiarata completamente inagibile, è stata evacuata.

Una persona si è ferita tentando di spegnere le prime fiamme

Da quanto risulta, uno degli occupanti è rimasto lievemente ferito a una mano nel tentativo di spegnere le prima fiamme. Preso subito in carico dai sanitari del 118 arrivati sul posto, è stato medicato e sembra non aver riportato particolari conseguenze. Ancora sconosciute le cause dell'incendio.

L'incendio nel centro di Rho

Un rogo simile si è verificato lo scorso giovedì, 23 marzo, in un palazzo di tre piani in via Dante Alighieri nel centro cittadino del comune di Rho, nel Milanese. In questo caso non sono stati segnalati feriti, ma lo stabile era stato dichiarato inagibile.

Secondo una ricostruzione fatta poco dopo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco, sembra che le fiamme si siano sviluppate dal solaio. A dare l'allarme è stata una signora che abita nel palazzo di fronte, ma in pochi minuti l'incendio si era già propagato su tutto il tetto.

Le famiglie che vivono in quell'edificio sono state evacuate, anche se il rogo sembra non aver causato danni agli appartamenti. Per questo motivo, dopo tutti gli accertamenti del caso, le persone sono state fatte rientrate nelle rispettive abitazioni. Sul posto era arrivata anche un'ambulanza del 118, ma non sono risultati feriti o intossicati.