Medico trovato morto nel suo studio di Saronno, è Giuseppe Giuliani: disposta l’autopsia

È morto, in circostanze ancora poco chiare, il medico Giuseppe Giuliani. È stato ritrovato ieri senza vita nel suo studio a Saronno. È stata disposta l’autopsia e indagano i carabinieri.

Foto del medico Giuseppe Giuliani

È stato trovato morto ieri, giovedì 27 novembre, nel suo studio privato in via Vecchia per Solaro, a Saronno (Varese) il dottor Giuseppe Giuliani, classe 1965. Il medico era Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio dell’ASST-Rhodense dal 2011 a oggi. Attualmente era anche Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici dell’ASST-Rhodense.

Indagini sulla morte del dottor Giuseppe Giuliani

Poco chiare al momento le cause della morte. Come confermato a Fanpage.it da fonti investigative, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saronno su disposizione della Procura di Varese. Non si se ancora se abbia avuto un malore fatale oppure se sia accaduto altro. Per questo, nell'ambito delle indagini, è stata disposta l'autopsia che verrà effettuata presso l’Istituto di medicina legale di Pavia.

Chi era il dottor Giuseppe Giuliani

Giuseppe Giuliani, originario di Locorotondo, in provincia di Bari, era un professionista molto conosciuto e stimato, sia nel paese in cui oggi risiedeva, Garbagnate, nel Milanese, sia a Saronno, in provincia di Varese, dove lavorava nel suo ambulatorio di Ozonoterapia – Microbiologia e Virologia.

Secondo quanto diffuso il dottor Giuliani sarebbe stato il primo locorotondese a vaccinarsi contro il Covid-19, nel 31 dicembre 2020. Considerava il vaccino "una delle più grandi scoperte della scienza medica", e aveva invitato tutti a sottoporsi alla vaccinazione con fiducia, consapevole dell’importanza di quel gesto in un momento storico così delicato.

Come emerge dai canali social del medico, Giuliani era uno sportivo, appassionato di ciclismo e di attività outdoor.