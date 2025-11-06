Esce di casa per andare al mercato, ma non torna: Antonio Rignanese trovato morto dopo 2 settimane

Antonio Rignanese risultava scomparso dal 22 ottobre da Novate Milanese (Milano). L’85enne aveva detto che sarebbe andato al mercato, ma non era più tornato. Il suo corpo senza vita è stato trovato il 4 novembre nei pressi di una ditta di Varedo. È stata disposta l’autopsia.

Antonio Rignanese (foto da Facebook)

È stato ritrovato senza vita, dopo due settimane di ricerche, Antonio Rignanese. L'85enne di Novate Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) era uscito di casa la mattina del 22 ottobre per andare al mercato, ma non era più rientrato. Il suo corpo è stato trovato la sera di martedì 4 novembre in una ditta di Varedo, mentre un dipendente tagliava l'erba. Sul corpo di Rignanese è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso e quando questo è sopraggiunto. Non è escluso che l'85enne possa aver avuto un malore il giorno stesso della sua scomparsa.

I familiari di Rignanese avevano denunciato la sua scomparsa lo stesso 22 ottobre, quando non lo avevano più visto tornare a casa. L'85enne era uscito intorno alle 10:30 dicendo che sarebbe andato al mercato tra le vie Oberdan e Caravaggio di Novate Milanese, ma di lui non si erano avute più notizie. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri, volontari della Croce Rossa, City Angels, protezione civile di Desio e vigili del fuoco con l'elicottero usando anche droni e cani molecolari.

C'è stata anche una partecipazione della popolazione locale che, attraverso volantini, ricerche nei parchi, post sui social e in televisione a Chi l'ha visto? hanno contribuito a far circolare la foto Rignanese in cerca di informazioni. Dopo qualche giorno era arrivata una segnalazione da San Giuliano e San Donato Milanese, ma era un falso allarme.

Il corpo dell'85enne è stato ritrovato martedì sera, 4 novembre, a due settimane dalla sua scomparsa. Si trovava nei pressi di una ditta di Varedo, poco lontano dalla Milano-Meda. A chiamare il 112 è stato un addetto ai lavori che stava tagliando l'erba. Il pm di turno in Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Rignanese, mentre i parenti dell'uomo hanno ringraziato tutte le persone che nei giorni scorsi si sono mobilitate per lui.