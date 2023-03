Maxi tamponamento tra un tir e 3 auto: due morti e 4 feriti Un tir e tre auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento al chilometro 124 verso Venezia sull’autostrada A4: due persone sono morte sul colpo, altre quattro sono state trasportate in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel pomeriggio di oggi venerdì 3 marzo sull'A4. Un tir e tre auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento al chilometro 124 verso Venezia sull'autostrada A4: dalle prime informazioni tutto è accaduto verso le 15.15 circa. Purtroppo per le due persone che viaggiavano su una Opel non c'è stato più nulla da fare, sono decedute sul posto. Altre quattro persone che viaggiano sulle altre auto sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, soccorritori del 118 e la polizia stradale.