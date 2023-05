Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada A9, una donna incinta è stata portata al pronto soccorso All’interno della galleria Villa Maria di San Fermo, 7 auto sono rimaste coinvolte in un incidente. Nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma una donna incinta è stata portata al pronto soccorso. Le code hanno raggiunto i 4 chilometri.

A cura di Enrico Spaccini

Sette veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento all'interno della galleria Villa Maria di San Fermo lungo l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. L'incidente, complice anche i lavori che quotidianamente causano rallentamenti nel tratto tra Chiasso e Como, ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni. Il traffico è bloccato dalle 10 di questa mattina, domenica 7 maggio, e alle 11 il sito di Autostrade per l'Italia segnalava ancora 4 chilometri di cosa verso Lainate e un chilometro verso la Svizzera. Una donna incinta è stata trasportata al pronto soccorso per precauzione.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di via Valleggio, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso per consentire i soccorsi e qualche automobilista ha preferito attendere fuori dalla propria vettura.

Nessuna delle persone coinvolte nell'incidente sembra aver riportato conseguenze gravi. Solo una donna, in gravidanza, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna per precauzione.

I percorsi alternativi

Poiché a un'ora dall'incidente si registravano ancora 4 chilometri di coda tra Chiasso e Como centro verso Lainate e un chilometro tra Como Grandate e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, Autostrade che ha mandato sul posto il suo personale ha consigliato alcune alternative per chi è in viaggio.

In particolare, "a chi è diretto verso Lainate di uscire a Lago di Como e rientrare a Como centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria". Per quanto riguarda le persone in viaggio per la Svizzera, "consigliamo di uscire a Como centro e proseguire sulla viabilità ordinaria".