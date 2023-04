Psichiatra colpita con un pugno alla pancia da un paziente al pronto soccorso di Codogno Una psichiatra è stata aggredita da un paziente di 30 anni mentre si trovava al pronto soccorso di Codogno, in provincia di Lodi.

Attimi di tensione al pronto soccorso di Codogno, in provincia di Lodi. Stando alle prime informazioni, una psichiatra è stata aggredita da una paziente: la dottoressa era stata chiamata al pronto soccorso dopo essere chiamata in urgenza per una perizia psichiatrica. Qui un paziente di 30 anni ha preso a strattoni la dottoressa colpendola con un pugno anche in pancia nel tentativo di divincolarsi con l'obiettivo di tornare a casa.

L'arresto e il trasferimento al pronto soccorso

Tutto è accaduto la notte tra domenica e lunedì. Il paziente era arrivato al pronto soccorso dopo essere stato il protagonista di un incidente d'auto, urla e schiamazzi. Una volta arrivati sul posto i carabinieri, l'uomo aveva provato a porre resistenza ai militari. Senza riuscirci. Poco dopo sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i sanitari della Croce bianca di Sant’Angelo che hanno trasferito l'uomo al pronto soccorso. Qui ha cercato di scappare nuovamente: come riporta Il Cittadino di Lodi, ha provato ad aggredire la dottoressa soccorsa poi dai suoi colleghi.