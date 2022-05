Mamma investe figlia di due anni: la bimba resta incastrata sotto l’automobile La piccola stava giocando in cortile quando la madre, senza accorgersi della sua presenza, l’ha investita durante le manovre di parcheggio. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

La Lancia Ypsilon

Non l'aveva proprio vista. É successo ieri sera in provincia di Lecco, a Verderio: una mamma ha investito la figlia di due anni. La piccola è rimasta incastrata sotto le gomme, e si trova adesso ricoverata in ospedale a Bergamo: non è in pericolo di vita.

Cos'è successo

La bambina stava giocando nel cortile della casa dei nonni con la sorellina, una casa di corte del centro storico, in attesa del ritorno della mamma per cenare tutti insieme. E quando finalmente è arrivata la mamma, una donna di 43 anni al volante di una Lancia Ypsilon, come ogni sera ha fatto manovra per per parcheggiare. Senza però accorgersi della figlia di due anni: l'ha così urtata e scaraventata a terra, intrappolandola tra il pianale dell'utilitaria e il selciato del piazzale. Ad accorgersi di quanto sta accadendo è stata una vicina di passaggio, che ha gridato talmente forte da attirare l'attenzione della conducente e dei nonni che stavano preparando la cena in casa. Immediato l'intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco hanno prima stabilizzato l'auto per evitare che si muovesse e schiacciasse la bimba, poi l'hanno sollevata con molta cautela con pistoni idraulici e cuscini ad aria compressa. Dopo le prime cure, poi, la piccola è stata trasferita con l'eliosoccorso di Como all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la mamma, sotto shock, è stata visitata.