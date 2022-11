Maltratta la moglie e ferisce i suoi parenti, uomo arrestato due volte in una settimana Era stato arrestato per aver ferito i parenti della moglie. Rimesso in libertà, il 32enne è finito di nuovo in manette con l’accusa di violenza e maltrattamenti.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Era stato arrestato solo una settimana fa a Gallarate, in provincia di Varese, per aver ferito il fratello e i cugini della moglie. Ieri, 26 novembre, il 32enne di origini pakistane è finito ancora in manette accusato di maltrattamenti contro la moglie.

Le accuse di maltrattamenti

Al processo per direttissima dopo il primo arresto, il giudice aveva stabilito per il 32enne l'allontanamento dalle parti offese. Così è tornato in libertà, seppur con prescrizioni. In quel caso, le accuse contro di lui erano di aver ferito ad Arnate durante una discussione i parenti della moglie, sua coetanea e anche lei di origini pakistane.

La loro colpa era quella di aver consigliato alla donna di denunciare i ripetuti episodi di violenza e maltrattamenti ad opera del marito.

Nonostante la decisione del giudice, gli investigatori del commissariato di Gallarate hanno continuato le loro indagini. Il secondo arresto è arrivato, appunto, una settimana esatta più tardi. Questa volta, però, il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare.

L'omicidio a Morengo

Qualche giorno fa, invece, una donna di 51 anni ha ucciso il compagno con un coltello da cucina. Secondo quanto riferito dall'avvocata, lei, Sandra Fratus, "non voleva fare quello che ha fatto".

È stato il figlio 23enne della donna che venerdì 25 novembre ha trovato Ernest Emperor Mohamed riverso a terra con la madre che tentava inutilmente di rianimarlo. Probabilmente i due stavano litigando per futili motivi e non era la prima volta che accadeva. Quel giorno, però, la discussione ha degenerato ed è stata sufficiente una sola coltellata a farla diventare un dramma.