Chi era Ernest Emperor Mohamed, ucciso con una coltellata al petto dalla compagna Si chiamava Ernest Emperor Mohamed, l’uomo di trent’anni che è stato colpito con una coltellata al petto dalla compagna nella Bergamasca.

A cura di Ilaria Quattrone

Ernest Emperor Mohamed è morto all'età di trent'anni. A ucciderlo sarebbe stata la compagna Sandra Fratus, una donna di 51 anni che nella serata di ieri, venerdì 25 novembre 2022, lo avrebbe colpito con una pugnalata al petto. La tragedia si è consumata nella loro abitazione di Morengo, un comune della provincia di Bergamo.

Sarebbe stata Fratus a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e i carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Treviglio. Il corpo si trovava sul pavimento della cucina.

Ernest è morto con una coltellata al petto

Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: quell'unica coltellata, è stata infatti fatale. Con loro anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. L'arma del delitto sarebbe un coltello da cucina che la donna avrebbe tirato fuori da uno dei cassetti.

Stando alle prime informazioni diffuse, sembrerebbe che tra i due fosse nata una discussione: resta sconosciuto il motivo. Al culmine del litigio, la donna avrebbe preso il coltello e pugnalato al petto il compagno che sarebbe poi stramazzato al suolo.

Ieri dopo essere stata arrestata per omicidio volontario aggravato da futili motivi, è stata interrogata dal pubblico ministero di turno della Procura di Bergamo. La donna adesso si trova in carcere in via Gleno a Bergamo dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.