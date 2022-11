Chi è Sandra Fratus, la donna che ha ucciso a coltellate il compagno Si chiama Sandra Fratus, la donna di 51 anni che ha ucciso con una coltellata il compagno di trent’anni in provincia di Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Sandra Fratus (Fonte: Facebook)

Si chiama Sandra Fratus, la donna di 51 anni che è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso a coltellate il proprio compagno trentenne a Morengo, comune in provincia di Bergamo. In base alle prime informazioni circolate e diffuse dai media locali, sembrerebbe che l'omicidio sia avvenuto al culmine di un litigio.

Il 30enne morto a causa di una coltellata al petto

La tragedia si sarebbe consumata nella serata di ieri, venerdì 25 novembre 2022, nella casa che i due condividevano. La vittima si chiamava Ernest Emperor Mohamed ed è morto a causa di una coltellata al petto: il trentenne è subito stramazzato al suolo. È stata sempre la donna a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo della compagnia di Treviglio.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: sul posto è stata trovata anche l'arma del delitto. Si tratta di un coltello da cucina. Con loro c'erano anche i medici e i paramedici del 118 che però non hanno potuto far altro che costare il decesso del trentenne. La 51enne è stata invece arrestata e adesso dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

La donna è stata interrogata tutta notte

La donna è stata poi interrogata nella notte dal pubblico ministero di turno e poi portata in carcere. Non ci sono però notizie circa il movente che possa aver spinto la 51enne a un gesto così estremo. Toccherà agli inquirenti capire quale fosse il contesto in cui è maturato l'omicidio che ha sicuramente scosso l'intera comunità bergamasca che ora chiede risposte.