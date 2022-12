Minaccia e maltratta moglie e figli anche dopo due divieti di avvicinamento: arrestato Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Monza per aver minacciato e maltrattato moglie e figli: insulti e vessazioni che sono continuati nonostante due divieti di avvicinamento.

Aveva ricevuto ben due divieti di avvicinamento, ma nonostante questi ha continuato a maltrattare moglie e figli. All'ennesima denuncia, sono scattate le manette: a essere arrestato è un uomo di cinquant'anni che vive a Monza. A eseguire l'arresto è stata la polizia di Stato. La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza. Il 50enne adesso si trova in carcere.

Stando alle informazioni diffuse, i provvedimenti di allontanamento della casa di famiglia erano stati disposti tra aprile e luglio 2022. Per mesi, la moglie aveva subito vessazioni, minacce e insulti tanto da essere costretta a lasciare l'abitazione insieme ai figli. Dopo il primo allontanamento, l'uomo era riuscito a riallacciare il rapporto con i tre. E dopo pochi giorni, erano ricominciati i maltrattamenti.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere

Ha continuato a denigrarli e vessarli. La donna ha quindi deciso di andare nuovamente via da casa. Aveva trovato rifugio, sempre con i suoi figli, a casa di alcuni parenti. Il marito invece aveva ricevuto il secondo divieto di allontanamento. Ma nonostante la misura, ha continuato a portare avanti la sua condotta. La moglie, considerato lo stato di pericolo in cui era costretta a vivere, ha quindi presentato nuovamente denuncia. Il 7 dicembre è stato attivata la procedura del codice rosso.

L'uomo è stato quindi, come deciso dal giudice, arrestato e adesso è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. In questo modo, le sue vittime potranno porre la parola fine all'incubo vissuto per mesi e sperare di poter ricominciare una nuova vita.