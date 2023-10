Maltratta e costringe la compagna a prostituirsi: arrestato un uomo Un uomo di 37 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna: l’avrebbe picchiata e costretta a prostituirsi.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È stato arrestato un uomo di 37 anni perché accusato di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione nei confronti della compagna. Ad arrestarlo è stata la polizia – coordinata dalla Procura – che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano.

L'uomo le avrebbe stretto anche una cintura attorno al collo

Sulla base di quanto ricostruito dagli agenti della quarta sezione specializzata della squadra mobile, le violenze sarebbero iniziate nell'ottobre 2021: l'uomo avrebbe maltrattato la compagna, insultandola e picchiandola con schiaffi e pugni. Le avrebbe anche stretto una cintura al collo. Le ferite sarebbero state documentate dal pronto soccorso: la donna ci sarebbe andata per sette volte.

La donna sarebbe stata costretta a prostituirsi

A giugno 2023, la donna – dopo essere finita nuovamente in pronto soccorso – ha denunciato gli abusi. Ha raccontato che, durante la convivenza, è stata costretta ad avere rapporti sessuali non solo con il compagno, ma anche con estranei: sarebbe stata costretta a prostituirsi in cambio di somme di denaro o droga.

Leggi anche Maltratta e minaccia la madre per rubarle i soldi: 40enne arrestato per estorsione e aggressioni

La squadra mobile, grazie alla testimonianza della donna e alla copiosa documentazione sanitaria redatta nel corso degli anni e i precedenti interventi effettuati dalla polizia presso casa dei due, ha ricostruito diversi episodi denunciati dalla vittima. L'uomo è stato arrestato e adesso è nel carcere di San Vittore dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.