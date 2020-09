L'ondata di maltempo che sta interessando la Lombardia ha provocato danni anche nel Milanese. Nel capoluogo meneghino i vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate e sono impegnati su molti fronti.

Maltempo nel Milanese: crollato un grosso albero a Rozzano

A Rozzano è stato necessario l'intervento dell'autogru in via Trebbia per effettuare le operazioni di rimozione del grosso albero caduto sulla strada, per fortuna senza provocare feriti. I pompieri sono al lavoro anche nella zona a nord-ovest dl Milanese, al confine con la provincia di Varese, dove gli effetti della tempesta si sono sentiti con particolare intensità. Alberi sono caduti a Legnano e Rescaldina. A ovest del capoluogo disagi anche ad Abbiategrasso, Vittuone e Inveruno.

Tromba d'aria a Milanello: corrente saltata e albero caduto

Una tromba d'aria improvvisa si è abbattuta su Milanello, in provincia di Varese, sede del centro di allenamento del Milan, creando non pochi disagi. La squadra rossonera, che stava lavorando sul campo esterno, è stata costretta a rientrare e continuare l'allenamento in palestra. Oltre alla pioggia battente anche raffiche di vento molto forti, come testimoniato dai video diffusi in rete. Il vento ha causato la caduta di un albero sulla strada di accesso al centro. Il maltempo ha causato problemi alla elettricità dell'impianto.

Pavia, grandine devasta la risaie: gravi danni per le aziende

La grandine si è abbattuta sulle risaie in provincia di Pavia, al confine con Novara, provocando gravi danni alle colture. "Le spighe pronte per la raccolta" sono state "piegate e svuotate dalla furia della tempesta e danni che nelle aziende colpite arrivano fino al 100%", ha denunciato Coldiretti Lombardia.